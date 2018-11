Clima Dia amanhece ensolarado com previsão de pancadas de chuva a tarde em MS A mínima é de 20°C e a máxima de 34°C em todo o estado

A terça-feira (06) começa ensolarada com previsão de chuva em Mato Grosso do Sul. O dia deve ser parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas no oeste, noroeste e norte do estado à tarde. A tarde deve ter chuva nas demais regiões do mapa, a previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com mínima prevista de 20°C e a máxima de 34°C, a umidade fica entre 45% e 95%. Na Capital do estado, o dia será parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas à tarde. A mínima em Campo Grande é de 21°C e a máxima de 32°C, e a umidade fica entre 55% e 90%. Nas regiões de Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, não há previsão de chuva.