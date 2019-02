TEMPO Dia amanhece fresco na Capital com previsão de chuva em todo MS

As temperaturas variam de 18°C a 35°C Foto: Reprodução/Web

Dia amanhece fresco na Capital, mas a chuva deve estar de volta à tarde. O dia será parcialmente nublado em todo o Estado, exceto o Sul, nesta quinta-feira (7).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), s umidade continua promove pancadas de chuva isoladas em MS. As mínimas não passam de 18°C e a máxima deve ficar na casa dos 36°C.

Nas regiões centro e sul ficam com sol entre poucas nuvens. Em bandeirantes, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado, com temperaturas entre 21°C e 32°C. No município de Jaraguari, a previsão é a mesma. Em Dourados, as temperaturas variam de 18°C a 35°C, e em toda região de fronteira.

Em Campo Grande, o dia fica de nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada a partir da tarde. As mínimas ficam em 20°C e a máxima não deve passar de 31°C.