Clima Dia amanhece frio com previsão de Sol para essa sexta-feira

Dia amanhece frio nessa sexta-feira com previsão de Sol com períodos nublado, névoa seca e umidade relativa do ar baixa na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul. A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 31ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia.

No fim de semana, as temperaturas sobem em todos os municípios. Predomínio de sol em todas as áreas. Há expectativa de pancadas de chuvas apenas nos municípios da região nordeste do MS, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul).

Na Capital, dia parcialmente nublado a claro com névoa úmida. A temperatura máxima na cidade será de 29ºC e umidade relativa do ar entre 80% a 35%. Em Tacuru, Aral Moreira, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 27ºC, em Costa Rica, Selvíria e Paranaíba 28ºC, Corumbá, Porto Murtinho e Miranda 29ºC, em Camapuã, Sidrolândia, Rochedo e São Gabriel do Oeste 30ºC.