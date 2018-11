Clima Dia amanhece nublado e previsão é de chuva em grande parte de MS

Foto: Edemir Rodrigues

Nesta sexta-feira (9.11) as chuvas e a nebulosidade diminuem, mas, principalmente no Norte do Estado, ainda haverá pancadas de chuva com a persistência de um canal convergente de ventos úmidos.

No fim de semana as temperaturas voltam a se elevar e os ventos retornam ao setor Norte; à tarde, as

temperaturas mais elevadas e a umidade promovem pancadas de chuva e trovoadas esparsas na maior

parte de Mato Grosso do Sul, porém, ainda é nas regiões Norte e Bolsão que ocorrem as chuvas mais intensas.

A umidade relativa do ar varia de 95% a 45% e as temperaturas oscilam de 16º a 31ºC. As informações são do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).