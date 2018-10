Clima Dia amanhece quente e semana será de calor intenso e pancadas de chuva umidade relativa do ar deve ficar entre 40% e 80%

Foto: Tero Queiroz

Esta segunda-feira será de tempo parcialmente nublado, com altas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul. Os termômetros devem marcar máxima de 36°C e mínima de 17°C. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

Há possibilidade de chuva em áreas isoladas de Campo Grande no período da tarde, informou o Inmet. Os termômetros devem marcar entre 20°C e 33°C.

Ao leste do Estado, o dia começa parcialmente nublado e há possibilidade de chuva isolada à tarde. A umidade relativa do ar deve ficar entre 40% e 80% e a temperatura entre 18°C e 34°C.

Na grande região do Pantanal sul-mato-grossense a máxima fica em 36°C e nos municípios da região sul e sudeste em 33°C.