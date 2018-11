Clima Dia amanhece quente na Capital: confira a previsão em MS

Foto: Arquivo

Nesta sexta-feira (16), o Sol começa a aparecer entre nuvens a partir das regiões Oeste e Sul do Estado. No período da tarde ainda poderão ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas de intensidade moderada; e ocasionalmente forte no Centro, Sul e Leste de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar varia de 95% a 55% e a temperatura oscila de 19ºC a 34ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa: