Clima Dia amanhece quente nessa segunda-feira pós-eleição de Bolsonaro Em MS a previsão é de tempo firme e clima quente

Foto: Tero Queiroz

O dia amanheceu com céu entre nuvens em Campo Grande e previsão para esta segunda-feira no Estado será de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas no noroeste. As temperaturas máximas em MS devem ficar na casa dos 32ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na Capital, dia parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, temperatura máxima de 28ºC e umidade relativa do ar mínima entre 85% e 60%. Em Três Lagoas, Paranaíba, Selvíria, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 29ºC, em Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Sonora, Aquidauana, Porto Murtinho, Miranda e Corumbá.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), não há expectativa de chuva para o sul do Estado, nas demais áreas céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas à tarde, especialmente na região central.

O calor e a convergência de umidade provocarão pancadas de chuva com trovoadas. Na quinta-feira (1º) a aproximação de uma frente fria torna o tempo mais nublado e as pancadas de chuva mais fortes e abrangentes.