Tempo Dia com céu nublado e altas temperaturas

Foto: Chico Ribeiro

Terça-feira (3.7) com céu parcialmente nublado a nublado em todas as áreas de Mato Grosso do Sul e sem expectativa de chuva. Expectativa de temperaturas elevadas em todas as áreas com variação de 16ºC a 32ºC no Estado.

A umidade relativa do ar registra queda com oscilação de 85% a 25%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios: