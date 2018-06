Tempo Dia com sol forte e sem expectativa de chuva no Estado

Foto: Chico Ribeiro

O ar seco continua atuando sobre Mato Grosso do Sul e isso inibi a formação de nuvens de chuva.

Assim, não há expectativa de chuva em todas as áreas e a umidade do ar diminui podendo chegar até a 25%.

As temperaturas devem se manter estáveis em quase todo no Estado registrando mínima de 14 e máxima de 33. As informações do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).