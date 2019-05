CLIMA Dia começa frio mas calor deve retornar ao Estado nesta segunda-feira Algumas regiões ainda registram manhãs geladas em MS

Foto: Tero Queiroz

O frio começa a deixar Campo Grande e também aos poucos começa a ir deixando o Estado. Nesta manhã de segunda-feira (27), o dia começou com céu limpo e mínimas na casa dos 16°C. Nas partes mais altas da Capital a mínima teve sensação térmica de até 13°C.

Segundo o meteorologista Natalio Abrahão Filho, a média climática em Mato Grosso do Sul registram mínimas de 12°C e máximas de 28°C.

Água Clara, Amambaí, Aquidauana; Bataguassu; Bela Vista; Cassilândia; Chapadão do Sul; Corumbá; Costa Rica; Coxim e Dourados, amanhecem com céu parcialmente nublado e névoa seca. O dia deve ter temperaturas baixas. Nessas regiões a mínima será de 12°C e a máxima atinge os 32°C.

Em Itaquiraí, Ivinhema; Jardim; Juti; Maracaju; Miranda; Nhumirim; Paranaíba; Ponta Porã; Porto Murtinho; Ribas do Rio Pardo; Rio Brilhante; Santa Rita do Pardo; São Gabriel do Oeste; Selvíria; Rio Negro; Jaraguari; Rochedo; Sidrolândia e Corguinho. Também terão dia de céu parcialmente nublado, as mínimas nessas regiões será de 14°C e a máxima de até 30°C.

Sete Quedas, Sonora e Três Lagoas terão mínimas de 11°C e máximas de 32°C.