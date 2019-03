Dia comeÃ§a nublado com previsÃ£o de chuva a tarde em MS

CLIMA Dia começa nublado com previsão de chuva a tarde em MS Chegada do frio pode ser no final da desta semana

Por: TERO QUEIROZ 18/03/2019 às 08:00 Comentar Compartilhar

Foto: TERO QUEIROZ Essa segunda-feira (18) terá chuva em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão é de queda de temperatura a partir de quarta-feira (20). O dia começa parcialmente nublado em Campo Grande, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no período da manhã. A tarde a chuva pode aumentar, acompanhada de trovoadas. A temperatura máxima será de 32°C. Também com início de manhã nublado, em Corumbá, Ladário, Miranda e Aquidauana e a previsão é de chuva forte acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A mínima será de 23°C e a máxima de 33°C. Na grande Dourados, em Ponta Porã, Aral Moreira, Antônio João, Caarapó, Itaporã. As máximas não deverão ultrapassar os 30°C. O Inmet prevê tempo chuvoso para Coxim, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Camapuã e Bandeirantes. Conforme o Inmet, a próxima sexta-feira (22) será o dia mais frio da semana. A mínima será de 17°C e a máxima de 21°C em Ponta Porã. Em Campo Grande será de 18°C e 24°C, respectivamente.