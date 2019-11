Vacinação Dia D de vacinação contra o sarampo será sábado, 30

Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo entra na reta final e autoridades alertam a população Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, manterá quinze postos de atendimento no Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, 30 de novembro.

Neste dia, das 8h às 17h, a vacinação acontecerá nas unidades de saúde da Seleta, Vila Rosa, Maracanã, Santo André, Cabeceira Alegre, Izidro Pedroso, Idelfonso Pedroso, Cachoeirinha, Parque das Nações II, Vila São Pedro, Vila Vargas, Vila Formosa e Ithaum.

Além dessas unidades de saúde, haverá dois pontos extras de vacinação. No Hipermercado Extra, das 8h à 12h, e no Shopping Avenida Center, das 12h às 20h.

Em nota distribuída esta semana, o Ministério da Saúde ressaltou que chega à reta final a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo para a vacinação de adultos jovens não vacinados na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. “Nesta etapa, precisamos atingir uma faixa etária que dificilmente adoece e, consequentemente, não costuma visitar os postos de saúde, logo, a estratégia de vacinação também é diferente porque precisamos ir até essa população”, diz a nota.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, “essa faixa etária é a maior responsável pela transmissão da doença e, para interromper a cadeia de transmissão de sarampo, precisamos atingir esse público”.

“As pessoas dessa faixa etária precisam pensar naqueles que são mais suscetíveis às complicações da doença. Neste público, o problema não é a gravidade, mas sim o fator de transmissão da doença”, concluiu.

Vale lembrar que o surto de sarampo ainda se encontra em atividade no país. Atualmente, 5.660 casos foram confirmados e 19 estados se encontram em transmissão ativa. A maioria dos casos (90,5%) está concentrada em 176 municípios (27%) do estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana.

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo é uma estratégia para interromper a circulação do vírus da doença no país e acontece de forma seletiva. Na primeira etapa que aconteceu no período de 7 a 25 de outubro, o Brasil atingiu a meta de vacinação de sarampo de 2019 com 97% de cobertura vacinal em crianças de até 01 ano, melhor cobertura vacinal dos últimos cinco anos. Agora para essa 2ª etapa, convocamos a população de adultos jovens (20 a 29 anos) que compareçam nas unidades e/ou postos de vacinação para receberem a vacina tríplice viral, que contém o componente vacinal contra o sarampo.

O Sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbitos. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de quatro a seis dias antes do aparecimento do exantema até quatro dias após.