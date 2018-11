Consciência Negra Dia da Consciência Negra terá II Noite Cultural promovida pelo Comafro em Dourados

O Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento dos Direitos Afro-Brasileiros, da Secretaria Municipal de Assistência Social, promove no dia 20 de novembro, a partir das 18h30, na Praça Antônio João, em Dourados, a II Noite Cultural alusiva ao Dia da Consciência Negra na cidade.

Este é o primeiro evento do Conselho depois de retomadas as atividades, paralisadas por 8 anos. Segundo a vice-presidente do Comafro, Naiara Fonteles, a estimativa é de que o evento reúna 400 pessoas na praça, e o principal objetivo é fomentar a cultura afro e combater a discriminação advinda do racismo e da intolerância religiosa. “Retomamos as atividades e pretendemos levantar a bandeira pelo respeito, principalmente à afro-religião, que enfrenta muito preconceito”, disse.

Conforme a organização, o evento fecha um dia todo voltado para ações de fomento à cultura afro na maior cidade do interior do Estado. Durante o dia haverá rodas de conversa, divulgações e panfletagens.

A partir de 18h30, depois de fala da presidente do Comafro, Luhara Arguelho, o professor doutor Márcio Roberto Oliveira, do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), fará uma apresentação explicativa sobre o Dia da Consciência Negra.

Logo após, se apresentam o grupo de hip-hop Senkapuz e o grupo de capoeira do Mestre Macaúba, com samba de roda e maculelê.

Tido como ponto central da apresentação cultural, segue o cronograma com a apresentação Afro-religiosa Candomblé e Umbanda. O evento termina com uma roda de samba com o grupo Batukai.

Além da programação do dia 20, a semana da Consciência Negra terá em Dourados outras duas atividades. Nos dias 28 e 29, a Feira Elas no Axé vai oferecer oficinas para mulheres em parceria com a Sub-Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres. No dia 2 de dezembro, no Distrito de Picadinha, uma confraternização no quilombo marcará a finalização das atividades.