Tempo Dia de céu claro em Mato Grosso do Sul e temperatura em elevação

Foto: Edemir Rodrigues

Nesta terça-feira (28.8) o céu de Mato Grosso do Sul será parcialmente nublado e sem expectativa de chuva em todas as áreas do Estado. A madrugada e o amanhecer ainda será de frio, porém o ar polar começa a perder forças elevando as temperaturas ao longo do dia.

A umidade relativa do ar varia de 80% a 25% e as temperaturas de 11ºC a 35ºC com ventos fracos a moderados com rajadas. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS). Confira o mapa: