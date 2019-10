CLIMA Dia de céu nublado Risco de chuva na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul

O dia amanheceu com muitas núvens e há possibilidade de chuvas Foto: Laureano Secundo

A terça-feira (15) na Capital a máxima será de 32°C, o céu deve ficar nublado durante todo o dia e há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Em quase todas as áreas de Mato Grosso do Sul o dia será de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva. A temperatura máxima poderá chegar aos 38°C.