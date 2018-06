Dia de Cooperar Dia de Cooperar será realizado em 9 municípios do Estado

O Dia de Cooperar é um movimento nacional que foi desenvolvido por diversas cooperativas a fim de realizar projetos transformadores em várias cidades do país, estimulando o desenvolvimento das comunidades. No próximo sábado (30), Campo Grande irá comemorar o avanço desse movimento. Cooperativistas e voluntários estarão reunidos juntos aos colaboradores do Sistema OCB/MS, no Parque Ecológico do Sóter das 13h às 17h.

. “Ao colocar em prática o princípio cooperativista do Interesse pela Comunidade, nos empenhamos em melhorar a vida de todos aqueles que vivem ao nosso redor’’, declara o presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis. Cerca de 20 cooperativas e mais de 500 voluntários pretendem beneficiar 2 mil pessoas no dia 30 de junho em todo o Mato Grosso do Sul.

No Dia C serão oferecidos gratuitamente consultoria financeira, atendimentos jurídicos, educação financeira, aula de pilates de solo, aulas de zumba, biopedância, aferição de pressão, oficina de pipa, aulas de tênis, orientação sobre saúde e higiene bucal, entre outros.

A celebração também acontece no interior do estado, no dia 30 os municípios de Naviraí, Nova Andradina, Dourados, Três Lagoas e São Gabriel, já Deodápolis, Maracaju e Ivinhema desenvolverão atividades em outras datas próximas.

Em 2018, o Dia de Cooperar pretende continuar estimulando o desenvolvimento de projetos contínuos que abraçam integralmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O intuito do movimento dessas cooperativas é o de alcançar as 169 metas para tornar o mundo um lugar menos desigual.

Os números do Dia C confirmam a efetividade do movimento. Só em 2017, 1.563 cooperativas desenvolveram 409 projetos contínuos com a mobilização de mais de 120 mil voluntários. Essas atividades foram realizadas em 1.081 municípios espalhados por todos os estados e no Distrito Federal.

Para este ano, a meta é beneficiar mais de um milhão de pessoas através dos projetos contínuos.

Serviço: Celebração do Dia de Cooperar em Campo Grande

Data: 30 de junho

Horário: 13h às 17h

Local: Parque Ecológico do Sóter

Dourados: Lar Renascer – 09h

Três Lagoas: Praça RamSteblit – 08h às 12h

São Gabriel do Oeste: Escola DorcelinaFolador – Ass. Campanário – 13h às 16h e Parque Ecológico Águas do Guarani – 15h