TEMPO Dia de sol intenso e previsão de chuva em várias cidades de MS Confira o clima dessa quarta-feira (29) para a Capital e interior do Estado

Foto: G1

Esta manhã de quarta-feira (29), começou com sol intenso e temperaturas altas. Logo as 5h40 o clima estava na casa dos 22° em sua mínima, às 7h30 já estão sendo registrados máximas de até 33° em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), poderão haver pancadas de chuvas em várias regiões de MS.

Na Capital o dia amanhece com céu parcialmente nublado. Há previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 20°C e a máxima de 30°C.

Amambai, Rio Brilhante, Dourados, Ponta Porã, Aral Moreira, Jardim e Bonito, terão manhã de céu nublado e nesses municípios podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura ficará entre 20°C e 26°C.

Nova Andradina, Batayporã, Anaurilândia, Costa Rica, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, registram dia de sol entre nuvens com mínima de 21°C e máxima de 32°C. Sonora, Figueirão e Pedro Gomes, terão máxima de 34°C, são os municípios que não registram previsão de chuva.