Conquistas Dia do Deficiente Auditivo: Data relembra conquistas e a luta pelos direitos dos surdos

No dia 26 de setembro o País comemora o Dia Nacional do Deficiente Auditivo, data que promove a reflexão sobre os direitos dos surdos e relembra a luta por melhores condições de igualdade, bem-estar e dignidade. Uma dessas conquistas é a obrigatoriedade de um tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas salas de aula dos ensinos básico e superior, viabilizando o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos. Outros projetos de lei já foram aprovados no Brasil e alguns são pautas no legislativo.

Em Mato Grosso do Sul, conforme informa a Secretaria de Estado de Educação (SED), existem 225 estudantes com surdez no Estado (67 em Campo Grande e 158 no interior) e que possuem acesso ao intérprete de Libras durante às aulas.

Para ter acesso ao intérprete, o aluno deve informar a direção da unidade escolar, no ato da matrícula, sobre a necessidade de um intérprete de Libras e apresentar a documentação que ateste a surdez, como um exame de audiometria, que pode ser fornecido pela Rede Pública de Saúde.

Uma vez realizada a solicitação, a Secretaria, por intermédio do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), encaminha um intérprete. Em média, o trâmite ocorre no período de sete dias, a partir da solicitação. Contudo, o encaminhamento é realizado apenas para Unidades de Ensino da Rede Estadual de Educação (REE) e instituições conveniadas. Nos demais casos, o estudante deve procurar a direção da entidade responsável onde está matriculado.

Comemoração Nacional

O dia 26 de setembro foi escolhido como o Dia Nacional do Deficiente Auditivo em alusão à primeira escola para surdos no Brasil, fundada nesse dia, do ano de 1857, no Rio de Janeiro; conhecida como Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines).

A deficiência auditiva é a perda parcial ou total da audição, da capacidade de ouvir. Entre as causas estão lesões nas estruturas do aparelho auditivo ou no ouvido, além de má formação devido a causas genéticas