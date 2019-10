Presidente do CNT Dia do Nordestino: Confira entrevista com a presidente do CTN de Dourados

Hoje, 8 de outubro, é comemorado o Dia do Nordestino. Grande parte da população de Mato Grosso do Sul é formada por essa gente e seus descendentes. Nas colônias agrícolas idealizadas durante o governo de Getúlio Vargas, os nordestinos chegaram com mais intensidade no processo de colonização e de povoamento da região sul-mato-grossense.

De acordo com a presidente do CTN (Centro de Tradições Nordestinas) de Dourados, Simônia Siqueira, os nordestinos continuam vindo para MS em busca de oportunidades. "Percebemos e recebemos no CTN pessoas recém-chegadas do Nordeste, seja em busca de novas oportunidades ou por transferência de trabalho, temos tantos nordestinos de empreiteiras, os ambulantes redeiros vindo se sua terra natal para trabalhar aqui no MS e os dos órgãos públicos como o Exército ou a Marinha, já que estamos em região de fronteira", destacou.

Questionada sobre preconceito, ela afirmou que nunca sofreu e eleogiou os sul-matogrossenses pela forma hospitaleira de tratar as pessoas. "Não vejo nenhum preconceito, sempre vejo reciprocidade em qualquer lugar desde os meus 40 anos que moro aqui no MS. Nós nordestinos por natureza própria já somos um verdadeiro carro alegórico em simpatia reciprocidade e Alegria contagiante, nos mesmo nos tornamos receptivos em qualquer lugar ou ambiente que frequentarmos", enfatizou Simônia.

** FestSol- Tradicional Festa Nordestina acontece dia 20 de outubro

A festa tradicional nordestina em Dourados é um evento realizado há 19 anos de forma ininterrupta, sempre na 2ª quinzena do mês de outubro, já se torno tradicional, ganhando tamanha importância que passou a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Município de Dourados-MS, e no Calendário Oficial Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul (Lei 5.185/2018).

O almoço servido somente no local será das 12h às 14h no Clube Indaiá. No cardápio, com pratos típicos da culinária nordestina e nosso carro chefe é a Carne Sol como prato principal.

As atrações vão ficar por conta dos grupos FórroDiando, Terra Seca, André Menezes, e participação de Ítalo Cassio, que vão fazer o melhor forró pé-de-serra para animar nosso evento e que vão colocar o público para dançar forró até às 18h.

Os ingressos para a FetSol ao custo de R$50 estão à venda na Banca do Jaime, Maurão Materiais para Construção e Relojoaria Real.