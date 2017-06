Contas inativas Dia dos Namorados; filas da Caixa lotam para saque de FGTS inativo "Muitos querem sacar o dinheiro para comprar presente para os parceiros"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Na manhã desta segunda-feira (12) os trabalhadores que têm direito ao saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), para nascidos em setembro, outubro e novembro lotaram as agências da Caixa Econômica Federal. Teve gente que chegou às 4h45 na porta da agência da Caixa Econômica Federal, que só abre às 9h.

A agência da rua Barão do Rio Branco, teve a fila quase chegando na esquina com a rua 14 de Julho e com gente tentando se esconder da chuva, de longe se via o alvoroço ao começar a garoa gelada.

As agências mesmo abrindo mais cedo nesta manhã, não registraram até o momento fluidez de atendimentos.

Os trabalhadores no geral buscam os saques das contas inativas do FGTS. Muitos deles, relataram que pensam em comprar presentes para as parceiras e parceiros na data de hoje, em que se comemora o Dia dos Namorados no Brasil. Ana Luiza de 40 anos, diz que com o valor sacado pretende comprar um presente para o esposo Ronaldo Antunes de 43 anos, "Um presentinho para ele né, agradar o parceiro é sempre bom, ano passado ele me presenteou, agora acho que é minha vez", comenta Ana, que é moradora do Bairro Vida Nova 2.