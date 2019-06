TEMPO Dia dos Namorados será de calor em MS Confira o clima para esta quarta-feira (12) em todo Estado

Foto: Tero Queiroz

O Dia dos Namorados começa com sol quente nessa quarta-feira (12) em Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade continua baixa, o frio começa a ir se despedindo e o calorão volta. As máximas em algumas regiões podem atingir a casa dos 34°C.

Na Capital a manhã será de céu com algumas nuvens, a umidade relativa do ar será de 30% a 65%. A mínima será de 23°C e máxima não passa dos 31°C.

Corumbá e Aquidauana, registram mínimas de 21°C, mas nessas regiões as temperaturas permanecem altas com máximas de até 34°C. Não há previsão de chuva.

Dourados e Ponta Porã são os municípios que registram a manhã mais fria, com 16°C. A tarde as temperaturas nessas regiões atingem os 30°C. Não há previsão de chuva para a região fronteiriça de MS.

Rochedo, Rio Negro, Jaraguari e Sidrolândia, terão dia com céu limpo, mínimas de 22°C e a máxima não passa dos de 32°C.