CLIMA Dia nublado e possibilidades de chuva em MS Confira as previsões desta quarta-feira para a Capital e interior

Foto: Tero Queiroz

Nessa quinta-feira (23), o dia terá céu nublado, com queda de temperatura em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer chuvas em algumas regiões do Estado.

Na Capital, a manhã é bastante nublada, há uma leve queda na temperatura, mas o dia continua abafado. Os termômetros registram mínima de 20°C, podendo chegar aos 17°C ao decorrer do dia. A máxima deve ser de 30°C em Campo Grande.

Dourados, Ponta Porã, Amambai, Rio Brilhante, Caarapó e Paranhos, tem previsão de mínima de 13°C e a máxima de 15°C. Podem ocorrer chuvas eves nessas regiões

Três Lagoas, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Brasilândia e Selvíria, a quinta-feira será de céu parcialmente nublado de manhã com previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde e a noite. A temperatura mínima será de 18°C e a máxima de 29°C.

Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos, a mínima será de 18°C e a máxima de 30°C. Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, os termômetros ficarão entre 13°C e 16°C. Podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia.