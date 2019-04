CLIMA Dia quente e com previsão de chuva para esta quinta-feira em MS Confira as previsões para todo o estado

Chuva que na tarde desta quarta-feira na região sul de Campo Grande Foto: Tero Queiroz

O clima desta quinta-feira (18), de calor com marca de 34°C em Mato Grosso do Sul. As previsões, assim como ontem não mostram comportamento climático favorável à chuva. No entanto, ontem a Capital do estado foi surpreendida com uma chuva, com direito a raios solares luminosos e arco-íris.

Em Campo Grande o dia será de céu parcialmente nublado, com calor. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 31°C. Nos municípios de Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Corguinho a máxima será de 33°C.

No sul do Estado, também em Dourados, Amambaí, Ponta Porã, Fátima do Sul e Juti, a temperatura máxima será de 32°C.

Nas regiões pantaneiras de Corumbá, Porto Murtinho e Miranda, a máxima será de 34°C. Três Lagoas, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Aparecida do Taboado e Selvíria, o dia será de céu parcialmente nublado, e os termômetros também poderão chegar aos 34°C.