CLIMA Dia quente e sem chuva em grande parte de MS Confira como fica o clima para hoje (17) na Capital e interior

Foto: Tero Queiroz

A semana começa com sol intenso nessa segunda-feira (17), em grande parte de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as máximas podem atingir até 34°C.

Em Campo Grande, a mínima registrada é de 21°C e a máxima pode chegar os 30°C. Dourados, Amambai, Antônio João, Fátima do Sul, Naviraí e Ponta Porã, a manhã tem céu nublado, com possibilidades de chuva leve. A mínima é de 24°C e a máxima pode chegar aos 33°C.

Costa Rica, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Três Lagoas e Paranaíba registram mínimas de 19°C e máximas de 31°C, não chove nessas regiões.

O lugar mais quente em MS será às regiões de Aquidauana, Corumbá, Miranda, Ladário e Porto Murtinho, que terá manhã de céu claro com aumento de nuvens no decorrer do dia. A máxima poderá chegar aos 34°C. Não há previsão de chuva para essa região.