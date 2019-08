CLIMA Dia quente em algumas regiões sem chuva em MS Confira a previsão do tempo para essa sexta-feira (16) em todo Estado

Foto: Reprodução

O dia começou fresco, entre 12°C e 15°C, mas promete ser bastante quente em Mato Grosso do Sul ao longo desta sexta-feira (16). O sol deve predominar em todas as regiões, e a temperatura máxima pode chegar aos 36°C na região do Pantanal e Centro-norte do Estado.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), não há previsão de chuva. A forte massa de ar seco que predomina sobre o Estado, vai deixar os índices de umidade em estado de alerta, abaixo dos 20% nos períodos mais quentes do dia. O ideal para a saúde, é de 60%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) que recomenda ingestão de muito liquido e uso de umidificador de ambientes.

Para a Capital, a meteorologia prevê céu claro com névoa seca. A mínima será de 20°C e a máxima de 31°C. Confira a previsão do tempo para alguns municípios do Estado no mapa.