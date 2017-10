Prevenção Dia Rosa na Aced terá palestra com ginecologista e espaço de beleza

Foto: Divulgação

A Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) realizará o Dia Rosa na próxima quinta-feira (26), em alusão ao Outubro Rosa, mês lembrado no mundo todo como de combate ao câncer de mama. O evento aberto ao público contará com palestra da ginecologista Valéria do Lago Pareja Guerra, espaço de beleza para mulheres e a equipe da associação vestirá as cores da campanha.

O evento é aberto ao público. A programação começa às 7h com palestra da ginecologista Valéria do Lago Pareja Guerra, sobre Rejuvenescimento Íntimo e Sexualidade Feminina. Ela vai conversar com as participantes sobre os cuidados básicos de saúde íntima, que podem contribuir para que a mulher tenha mais autoconfiança, qualidade de vida e evite doenças.

Na ocasião, serão entregue brindes pela Natura a todas as participantes. A marca montará um espaço de beleza, em que mulheres que desejarem serão maquiadas pelas gerentes de negócios. Elas ainda vão conhecer os lançamentos em cosméticos e perfumaria, incluindo a nova coleção de Natal.

Neste dia, todos os colaboradores da Aced vestem a cor rosa no horário de atendimento ao público da associação. A intenção é contribuir para levar a mensagem de prevenção relacionada ao mês.

Esta é a segunda vez que a associação realiza o Dia Rosa. No ano passado, dezenas de mulheres estiveram presentes para prestigiar o evento.