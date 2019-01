Tempo Dia será de sol e calor na maior parte de MS; pode chover em algumas áreas no fim da tarde

Nessa quarta-feira (30.01) o dia será de sol e calor, com aumento de nuvens no período da manhã em quase todo o Mato Grosso do Sul. Já no noroeste e norte do Estado o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, também com possibilidade de pancadas de chuvas no período da tarde, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura máxima no Estado deve ocorrer em Três Lagoas, com 38°C, e não chove no município. Em Campo Grande os termômetros chegam a 32°C e 36°C em Corumbá. De acordo com Inmet, também não há previsão de chuva para esses municípios.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 90% e os ventos com intensidade entre fraca e moderada.