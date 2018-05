Entenda Dia Vesak ao nascimento de Buda é comemorado na Capital e em todo o mundo nesta terça-feira "No Brasil estima-se que hajam ao redor de 420.000 budistas"

O Dia de Vesak é o dia mais significativo do calendário budista. Esta data significa o nascimento de Buddha (Siddharta Gautama), sua Iluminação na descoberta da Verdade e a dat de sua passagem para o Parinibbana (cessação completa do ciclo de nascer e renascer). Geralmente cai no mês de maio, no 15º dia do quarto mês do calendário lunar chinês. Como a lua possui ciclos de 28 dias há esta variação, algo parecido com as datas da sexta-feira santa no cristianismo, a cada ano uma data diferente, que por sua vez está associada ao carnaval.

A palavra WESAK origina-se no idioma Sânscrito e quer dizer MAIO. Na realidade (maio ou Vesak) em sua Lua Cheia é comemorado com um festival mundial, onde pessoas de todas as partes do planeta celebram a Vitória de Siddharta Gautama, o Buda.

No dia de Vesak, os templos são decorados com bandeiras e flores. Budistas devotados e muitos observadores da fé se reúnem em seu templo antes do amanhecer, monges vestidos com seus robes na cor de açafrão cantam os sutras, a bandeira budista é erguida e as pessoas cantam hinos para celebrar o Buda, o Dharma (seus ensinamentos) e o Sangha (comunidade de seus seguidores Leigos e Monges).

É uma festividade dos crentes budistas e seguidores de Buda de todo o planeta. Nesse momento em que a Terra passa pelo signo de Touro é que a humanidade recebe um eflúvio de forças do Buda Cósmico, como uma espécie de incentivo e choque espiritual para nosso Despertar Superior.

Adoradores levam oferendas de flores, velas e incenso para colocar aos pés das estátuas de Buddha. Estas ofertas demonstram que os crentes aceitam que a vida, como as ofertas, está sujeita a decadência (envelhecer e adoecer) e na morte do corpo (destruição da matéria).

Os budistas acreditam que realizar boas ações no Dia do Vesak multiplicará o mérito e muitas vezes, é um dia em que jovens budistas organizam doações de sangue em massa em hospitais e outros budistas realizam atos de generosidade que podem incluir a liberação de pássaros e animais engaiolados, levando mercadorias aos pobres e necessitados e fazendo presentes para caridade. Esses atos de generosidade também são conhecidos como Dañña. Uma das atitudes básicas de um budista verdadeiro.

A celebração termina com uma procissão à luz de velas pelas ruas. Os templos budistas Theravada em Bangkok (Tailândia), Laos, Cingapura, Vietnã, como o Phor Kark, praticam o ritual de “três etapas e um arco” no Dia do Vesak. Os devotos dão passos em ambos os joelhos, curvando-se a cada três passos enquanto oram pela paz mundial, bênçãos pessoais e mostram arrependimento. A exaustiva procissão de duas horas começa 24 horas antes, quando muitos reservam um lugar na procissão.

O tema principal do Dia do Vesak é praticar amor, paz e harmonia como ensinado pelo Buda, desde o dia de sua iluminação que ocorreu no ano 527 antes da Era Cristã (a.C.). Siddharta Gautama nasceu no ano de 556 antes do nascimento de Jesus, daí a referência de anos.

No Brasil estima-se que hajam ao redor de 420.000 budistas das três escolas existentes. A Escola Theravada (escola que segue os ensinamentos originais desde a época que Buda pregava sermões aos seus seguidores), a Escola Mahayana (formado por Zen, Yogaccara, Terra Pura, Nichiren, Tath?gatagarbha) e Vajray?na ou Hinayana (formada por Shingon, Tientai, Kagiu (budismo tibetano)).

Em Dourados, há seguidores da Escola Theravada (fundada em 530 a.C.), tradições ZEN, Nichiren, Soka Gakai (SGI), New Kadampa Tradition International (NKTI), mas nenhum templo ainda existe. Inclusive a tradicional família Amaral em Dourados, tem entre seus membros, um deles que é monge ordenado e faz parte da tradição NKTI (fundada em 1991).

Não está o budismo ligado somente aos atos de realizar bons méritos e estudos das escrituras, mas também, praticar a meditação todos os dias para se ter a consciência plena e atenção a tudo que ocorre ao nosso redor. Seguindo os preceitos do Budismo, será um pequeno passo para sua Iluminação, são eles: a) Abster se de matar; b) Não pegar o que não lhe pertence; c) Falar sempre a verdade; d) Não ingerir substâncias tóxicas ou que causem danos ao cérebro; e) Abster-se de prazeres sensuais de todo tipo.

Finalmente a MEDITAÇÃO, é a outra componente da Iluminação espiritual. Todos devem meditar, ou seja, centrar a sua mente, para ver as coisas como realmente são, e independente de religião ou crenças. Pratique meditação sempre. Em Dourados há meditação na UFGD, todas as terças feiras, no Bloco C, unidade II, das 17:00 às 18:30. Sinta-se convidado(a) a participar, sem custo algum, aproveite. Feliz VESAK !!!