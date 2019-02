Educação Diário Oficial convoca 24 mil para provas do concurso da Educação neste domingo Provas serão realizadas em Campo Grande e Dourados

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (14.2) traz a publicação de diversos editais relacionados ao concurso público promovido pelo Governo do Estado para compor o quadro de profissionais da Educação Básica de Mato Grosso do Sul.

A edição nº 9.843 do DOE, convoca os 24.246 candidatos para as provas do certame no domingo (17.2), que serão aplicadas em três unidades educacionais de Campo Grande, e em cinco locais no município de Dourados. Os endereços podem ser conferidos na publicação, e também estão disponíveis na área do candidato no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e Assistência do Rio de Janeiro (Funrio).

O fechamento dos portões ocorrerá pontualmente às 14 horas (horário de MS). Os candidatos deverão se apresentar aos locais para os quais foram designados, munidos do cartão de convocação disponível para impressão na área do candidato, documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Em virtude do fim do horário de verão, o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka orienta que os candidatos redobrem a atenção, para evitar transtornos desnecessários. “Serão mais de 24 mil candidatos realizando as provas neste domingo. Mesmo sabendo que a alteração vai atrasar os ponteiros dos relógios em uma hora, é bom que os candidatos fiquem atentos com a mudança, até porque temos candidatos de outros estados. É importante que todos estejam nos seus locais de prova com antecedência mínima de 1 hora” aconselha.

Administrativos

Ao todo, 24.171 candidatos farão a prova escrita para os cargos administrativos. As provas terão duração de 4 horas e, de acordo com o edital, serão 70 questões para os candidatos à vaga de assistente de atividades educacionais e 60 questões para os candidatos às vagas de agente de merenda e agente de limpeza.

Além da relação geral de inscritos por ordem alfabética, a edição suplementar também traz a relação provisória dos candidatos que se autodeclararam negros e índios no ato da inscrição. As listas, contem os nomes de candidatos que enviaram a autodeclaração dentro do prazo estabelecido em edital.

Magistério

Já a prova discursiva que compõe a segunda etapa das provas para o Magistério, terá duração de 5 horas, e será realizada por 75 candidatos classificados para esta fase. De acordo com a Comissão Organizadora, dois candidatos tiveram o recurso deferido, e somaram-se aos 73 que haviam sido classificados na primeira etapa. O resultado oficial definitivo da prova escrita do Magistério pode ser consultado na área do candidato, no site.

A entrega de títulos poderá ser feita no domingo após o termino da prova discursiva no local determinado pela Coordenação para entrega dos documentos. Os candidatos poderão optar ainda, pelo envio via Correios para o endereço da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e Assistência do Rio de Janeiro (Funrio), na rua Professor Gabizo, 262, Bairro Maracanã, CEP: 20271-062 – Rio de Janeiro (RJ), até o dia 20 de fevereiro. De acordo com o edital, será aceita apenas uma entrega de títulos, não havendo a possibilidade de entrega de suplementação.