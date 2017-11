Artigo Dicas Simples para Encontrar o Emprego de Fim de Ano (Mais Rápido)

Artigo: por Lisa Guterres



Nas prateleiras das lojas, os pisca-piscas, as bolas de Natal e o papel de presente começam a aparecer.



Você ficou um pouco desorientado por essa mudança repentina?



Tranquilo: é o Natal que está chegando.



Então espere um crescendo de canções de Natal, luzes coloridas, bons sentimentos e ... trabalho!



"Como trabalho?" você vai perguntando.



Sem erro, é exatamente o que quero dizer.



Todos saem, vão às compras, procuram presentes, gastam e compram. Uma primeira conseqüência é o aumento da linha que precisa ser feita para cada compra mínima ... mas, da perspectiva de quem procura um emprego, agora abre uma temporada com uma incrível quantidade de oportunidades.



Então, aqui estão 3 dicas simples para ajudá-lo a tirar proveito dessas fantásticas oportunidades e encontrar trabalho na temporada de Natal o mais rápido possível.



1. Aproveite suas Predisposições Naturais



A maioria dos empregos sazonais que se abrem no período de Natal são empregos que exigem pouca especialização - são principalmente caixeiros, empregados de embalagens para presentes, garçons e pessoal logístico.



Isso se reflete nos requisitos que as ofertas de trabalho exigem, que geralmente são genéricos e focados nos aspectos pessoais dos candidatos - como a atenção aos detalhes, a pontualidade e a precisão, a barba branca (mas isso apenas para as posições de candidatos Papai Noel!)



Isso significa que os potenciais concorrentes para esses empregos são muitos - e a concorrência é muito alta. O primeiro conselho que você pode tomar para ter sucesso em encontrar um trabalho de Natal é se concentrar em suas predisposições naturais.



Mas como?



Muito simples: procure trabalho nas áreas que conhece melhor.



Um exemplo prático?



Se você é um grande conhecedor da tecnologia, não tente encontrar um emprego em uma loja de perfumes - você deveria estudar um campo onde não sabe como se mover e que não é familiar para você e é difícil aprender tudo o que você precisa saber para fazer este trabalho da melhor maniera.



Então, mesmo se você enviar seu CV, todos aqueles que têm um maior conhecimento desse setor passarão antes de você.



Em vez disso, tente responder a todos os anúncios nas lojas de tecnologia, confiando em sua paixão pessoal. Você verá que o empregador estará mais disposto a contratá-lo se ele entende que não precisa explicar nada, porque você já é um especialista.



E isso é verdade para todos os setores, desde roupas até jogos, desde livros até música. Então, concentre-se no setor do qual você é apaixonado, e lembre-se de enfatizar essa predisposição.



2. Encontre Todas as Ofertas de Emprego, On-line e Off-line



Uma vez que você decidiu sobre a indústria em que deseja se concentrar, você deve buscar ofertas de emprego.



Neste ponto, você tem duas maneiras de busca para evitar perder as oportunidades de Natal: a busca on-line e a busca off-line.



Para pesquisas on-line, os motores de busca de emprego são de grande ajuda: são mecanismos de pesquisa que coletam todas as ofertas de emprego online, disponibilizando-as em um único portal (um deles é Jobbydoo - https://www.jobbydoo.com.br ).



Então, apenas uma única pesquisa, e você encontrará imediatamente as oportunidades de trabalho que estão abertas - e com apenas alguns cliques você pode se inscrever para todos os trabalhos que lhe interessam. Se você deseja iniciar agora para procurar o seu próximo emprego, aqui estão as ofertas que Jobbydoo coletou para trabalhar neste final de ano: https://www.jobbydoo.com.br/vagas-final-de-ano



Mas nem todas as ofertas de emprego estão online.



As pequenas empresas podem decidir não recorrer à rede publicando um anúncio de trabalho online, mas cobrir as posições abertas ao recorrerem ao mercado local - a maioria das vezes anunciam a oferta de trabalho com um sinal nas vitrines, ou confiam no boca-a-boca.



Para encontrar essas oportunidades também, não há outra maneira senão ir de porta a porta, de loja a loja, apresentar o CV e perguntar se eles precisam de um suporte para férias. Melhor ainda, se você é um cliente fiel das lojas onde você está procurando trabalho: se eles já conhecem você, pode ser ainda mais fácil ser considerado para o trabalho.



Bem, agora você sabe como procurar ofertas de emprego de Natal e onde. Ainda falta o "quando"!



Então, aqui está a última dica ...



3. Comece Agora



Você está lendo este artigo, e acha que ainda falta algum tempo antes do Natal, e pode esperar um pouco mais antes de procurar trabalho. Errado!



Não se deixe enganar: agora é o momento certo para começar a procurar emprego. Na verdade, as empresas calculam o tempo para inserir novas contratações de trabalho, para que possam contar com pessoal bem integrado ao início do período mais movimentado. Então as pesquisas para o período de Natal começam agora.



Outro aspecto que você tem que considerar para começar agora a procurar trabalho é que o tempo para esses trabalhos é primordial.



Uma vez que as necessidades das empresas são urgentes e não podem esperar, muitas vezes aqueles que respondem primeiro às ofertas de emprego estão em grande vantagem sobre todos os outros, então quanto mais cedo você começar, mais chances você tem.



Não perca tempo e não demora: comece agora a procurar o seu trabalho para este Natal!



