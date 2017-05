Educação Dificuldade para aprender não significa transtorno de aprendizagem, diz especialista

A dificuldade apresentada por alunos em sala de aula para compreender os conteúdos nem sempre significa algum transtorno de aprendizagem. Muitos dos problemas identificados no modo genérico de ‘dificuldade’ indicam formas específicas de processamento da informação que quando identificadas e direcionadas podem, ao contrário, se tornar ‘facilidade’ para os estudantes.

A avaliação é da especialista em cognição e diretora do Instituto de Potencialidades Humanas (IPH), Daniela Zamboni Guimarães. “Cada indivíduo tem um modo específico de estruturar o pensamento e o que parece problema muitas vezes é uma inadaptação que, se ajustada, pode ser um diferencial positivo”, avalia.

No momento de transição do primeiro para o segundo bimestre escolar, Daniela reforça a necessidade de os pais ficarem atentos antes que uma possível inadaptação se transforme em problema crônico. “Os estudos da neurociência demonstram que há diferentes formas de o indivíduo apreender a informação. Se ela chegar de forma muito difusa em relação ao modo particular de aprendizagem pode ocorrer a inadaptação”, ressalta.

Daniela é a única especialista autorizada pelo Instituto Feuerstein a fazer avaliações da estrutura do pensamento no Brasil. A metodologia é largamente utilizada em países como Israel, França, Itália, Japão e Estados Unidos e é inédita no País. A avaliação proporciona o detalhamento do ato mental em suas diferentes fases, permitindo a identificação de prováveis funções cognitivas ineficientes ou latentes, as quais demandam estímulos para serem desenvolvidas.

Entre os resultados práticos do trabalho realizado pelo IPH, que tem sede em Campo Grande (MS) e também conta com atuação da especialista Maria Anita Zamboni, está o entendimento da forma como o indivíduo aprende e quais métodos são mais favoráveis para sua aprendizagem. “É possível ter uma imagem clara de como o indivíduo pensa e aprende e a maneira mais eficaz de trazer à tona seu potencial de aprendizagem latente”, conclui a especialista.

Serviço

