Diplomação Diplomação de eleitos em SP é marcada por vaia, empurra-empurra e Lula livre

A cerimônia do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) para diplomação dos candidatos eleitos por São Paulo nesta terça-feira (18) foi marcada pela polarização, com direito a confusão, empurra-empurra e vaias.

O militante do PSOL Marcelo de Jesus, membro da bancada ativista, mandato coletivo da legenda, subiu no palco junto com o parlamentar eleito e acabou impedido. Houve confusão generalizada, incluindo empurra-empurra do rapaz e do deputado federal eleito do partido de Bolsonaro, Alexandre Frota.

A cerimônia ocorreu na Sala São Paulo, no centro da capital paulista, para diplomação do governador João Doria (PSDB), o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), dois senadores, 70 deputados federais e 94 estaduais eleitos por São Paulo.

O clima de vaias e aplausos começou quando deputados estaduais do PT fizeram manifestação pedindo liberdade para o ex-presidente Lula. Apoiadores de Bolsonaro responderam gritando "mito", enquanto petistas pediam "Lula livre".