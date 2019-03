DireÃ§Ã£o de escola fica em alerta apÃ³s suspeita de tentativa de sequestro

Sequestro Direção de escola fica em alerta após suspeita de tentativa de sequestro

A família de uma estudante de 9 anos que cursa o 4º ano na Escola Municipal Marina Couto Forte, em Campo Grande, suspeita que a menina tenha sofrido uma tentativa de sequestro em frente a unidade de ensino na manhã de segunda-feira (18/3).

De acordo com o Campo Grande News, a irmã da aluna procurou a direção do colégio por volta das 7h de ontem e relatou que a observava atravessando a faixa de pedestres do local, quando uma mulher “jogou” o veículo Fiat Siena que dirigia contra a ela.

De acordo com a direção da escola, a familiar afirmou que tudo teria acontecido em uma das entradas do estabelecimento. Parentes da estudante chegaram a tentar seguir o veículo suspeito, porém a mulher teria fugido e nem mesmo a placa foi anotada.

Apesar de toda a situação ter acontecido no lado de fora da escola, a direção procurou ajuda com a equipe de ronda escolar, que orientou o colégio a conversar com os estudantes.

A família da estudante foi orientada a registrar boletim de ocorrência sobre o caso. De acordo com a direção da escola, a Semed também já foi informada do ocorrido.