Direção do shopping pede a Délia ampliação do horário de funcionamento

A prefeita Délia Razuk recebeu na manhã desta quinta-feira (21) a visita da direção e do departamento jurídico do Shopping Avenida Center que apresentaram à chefe do executivo municipal proposta de alteração da Lei 2523 de 4 de dezembro de 2002.

Participaram da reunião Robson Barros, gerente do Shopping e os advogados Roaldo Pereira Espíndola e Alexandre Magno Callegari Paulino. O presidente da Câmara vereador Alan Guedes estava também participou da audiência.

Os advogados do Shopping apresentaram à prefeita uma minuta do projeto que altera a lei que “estabelece normas para a implantação e funcionamento de shopping center em Dourados”.



A prefeita Délia discute com o presidente da Câmara e com gerente e advogados do shopping sobre ampliação no horário de funcionamento aos domingos – A. Frota

Nesta minuta, que também foi entregue à Câmara Municipal, a direção do shopping pede que o horário de funcionamento seja ampliado em uma hora aos domingos. Atualmente o shopping está autorizado a funcionar das 14h às 20h. Com a alteração a abertura seria antecipada em uma hora.

A prefeita destacou a importância de se observar a legislação trabalhista e que os comerciários sejam ouvidos para que não sejam prejudicados. Na opinião de Délia, a ampliação do horário de funcionamento oferece mais tempo para as compras e garante a ampliação das vendas.

O vereador Alan Guedes afirmou que a proposta do shopping começará a ser analisada pelas comissões permanentes da Câmara Municipal para que possa seguir seu trâmite normal até a votação em plenário. “É importante o apoio da prefeita para garantir a sanção desta alteração”, destacou o presidente.