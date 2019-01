MSGÁS Diretor da MSGÁS participa de reunião na ANP para tratar da Chamada Pública Coordenada

O diretor-presidente da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), Rudel Trindade, participou na manhã desta (28.01), de uma reunião na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O encontro aconteceu na sede da Agência, no Rio de Janeiro, e contou com a participação dos representantes das distribuidoras de gás natural do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Alagoas.

O objetivo da reunião foi alinhar as expectativas das distribuidoras quanto à Chamada Pública Coordenada da região centro-sul e a agenda da ANP em relação a desverticalização da indústria de gás natural. De acordo com o Rudel Trindade, foi uma reunião proveitosa e que gerou expectativas. “Consideramos que vamos ter muitos interessados, o que é fundamental para o mercado do gás natural, marca o início de um novo momento em que o gás natural cresce a largos passos no Brasil. Estão todos empenhados para que essa chamada pública seja um grande sucesso”, pontuou.

Ainda segundo o diretor da MSGÁS, durante o encontro também foi discutida a questão da chamada pública de capacidade do Gasbol, que trata da concessão do transporte da molécula de gás natural. “Para a distribuição do gás natural é feito o pagamento pela molécula e pelo transporte da mesma. Atualmente a Petrobras detém as duas concessões, no entanto este ano também vence a concessão de parte da capacidade de transporte, cerca de 18 milhões de m3/dia. Até março será realizada uma audiência pública do edital de Chamada Pública para a alocação da capacidade de transporte do Gasbol”, explicou.

A Chamada Pública

A fim de encontrar condições de mercado mais competitivas e diversificar as fontes supridoras, as concessionárias de distribuição de gás natural canalizado das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste promovem desde agosto de 2018 uma ação coordenada para o recebimentos de propostas para aquisição de gás natural.

Com um volume total de aquisição de cerca de 10 milhões de m3/dia, a iniciativa tem como objetivo encontrar novos agentes interessados na oferta do gás natural que atendam as expectativas do mercado.

O início do suprimento é previsto para o ano de 2020 e a iniciativa foi tomada após a elaboração de estudos específicos que indicaram a oportunidade de realizar uma formatação conjunta de um edital e termo de referência. Atualmente, juntas, as cinco distribuidoras participantes – Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), Companhia Paranaense de Gás (Compagás), a Gás Brasiliano Distribuidora, Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) e a Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS) – atendem mais de 134 mil consumidores e possuem mais de 4,4 mil quilômetros de rede, em 161 municípios do País.

O recebimento de propostas para a Chamada Pública Coordenada segue até o dia 31 de janeiro.