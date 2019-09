Fornatur Diretor-presidente da Fundação de Turismo do Estado é eleito Presidente do Fornatur

O maior evento do Turismo no Brasil, a 47ª ABAV Expo Internacional de Turismo e 52º Encontro Comercial Braztoa, começa hoje em São Paulo com uma boa notícia para Mato Grosso do Sul. Durante o Fornatur – Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Turismo – realizado durante o dia de ontem (terça-feira, dia 25), o Diretor-Presidente da Fundação de Turismo do Estado do MS, Bruno Wendling, foi eleito presidente do órgão durante o próximo biênio, tendo como vice-presidente o Secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Otávio Leite.

Criado em novembro de 2000 com o apoio dos então Presidente da Embratur, Caio Luiz de Carvalho, e Ministro do Esporte e Turismo, Carlos Meles, o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo é formado por Secretários de Estado de Turismo ou Presidentes de Órgão Estaduais de Turismo. Durante os encontros, realizados bimestralmente, os membros se reúnem para deliberar sobre temas relevantes do turismo nacional, incorporando as demandas estaduais, regionais e nacionais, expressando o pensamento e a ação do executivo estadual na gestão do turismo, constituindo-se um bloco de expressão técnica e política.

O Presidente do FÓRUM tem assento no Conselho Nacional do Turismo e atua, junto com o Conselho Nacional do Turismo, como órgão de assessoramento ao Ministério do Turismo, na elaboração e implantação do Plano Nacional do Turismo e na discussão dos principais programas e projetos nacionais. Esta é a segunda vez que Mato Grosso do Sul presidente o órgão. A primeira foi em 2009, na gestão de Nilde Brun como diretora-presidente da Fundtur.

Nesta 47ª edição da ABAV – que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, até dia 27 de setembro, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul está presente com estande e uma rica programação. Parceiro da Fundtur no evento nacional, o Sebrae-MS organizou uma caravana composta por 29 empresários e 6 representantes de municípios sul-mato-grossenses (Alcinópolis, Costa Rica, Bonito, Porto Murtinho, Miranda e Campo Grande. Oportunidade em que estarão apresentando seus produtos durante os três dias de evento. Além do atendimento aos agentes, operadores e mídia especializada, MS apresentará a gastronomia pantaneira, com degustação dos tradicionais arroz carreteiro e macarrão de comitiva. O destaque este ano será a Realidade Aumentada, uma ferramenta tecnológica que permite ao público uma experiência através de contato virtual com o destino, que este ano é o Pantanal.