Flamengo Dirigentes da categoria de base do Flamengo prestam depoimento

Dois dirigentes das categorias de base do Flamengo prestaram depoimento hoje (18) na 42ª Delegacia de Polícia (DP), no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, responsável pela investigação sobre o incêndio que atingiu o Centro de Treinamento George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, no dia 8. Dez atletas das categorias de base do Flamengo, entre 14 e 16 anos, morreram na tragédia. Outros três foram internados, um deles em estado grave.

O gerente das categorias de base, Eduardo Freeland, e o vice-presidente das categorias de base, Victor Zanelli, chegaram juntos ao local, às 9h50. Zanelli deixou a delegacia às 13h30, sem dar declarações à imprensa.

A Polícia Civil não divulga nenhuma informação, já que a investigação está em sigilo.