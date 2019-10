Polícia Discussão entre vizinhos termina em tiros e perseguição no Danúbio Azul Foram feitos seis disparos contra casal que estava sentado na varanda

Um desentendimento entre vizinhos, moradores do bairro Danúbio Azul, em Campo Grande acabou em tiros e perseguição, na noite deste domingo (20). Seis tiros foram disparados contra as vítimas que estavam sentadas na varanda de casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o desentendimento começou no dia 14 deste mês, quando a moradora da casa de 18 anos, teria discutido com seu vizinho conhecido como ‘Lagoa’, que mora em frente. Já neste sábado (19), ‘Lagoa’ teria ido até a residência do casal armado e acompanhado de mais dois amigos.

Ele teria chamado pelo nome do morador, que se recusou a sair. Mas, neste domingo (20) quando estavam todos sentados na varanda na companhia do filho de 2 anos, e de mais uma amiga foram surpreendidos por ‘Lagoa’, que passou de carro e fez seis disparos contra todos que estavam na varanda.

Ninguém foi atingido. A polícia foi chamada e quando os militares estavam na casa, o autor teria voltado e ao ver a viatura fugiu sendo perseguido pelos policiais. Não há informações se ele foi encontrado e nem o motivo da desavença entre os vizinhos.