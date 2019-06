Discussão Discussão termina com um esfaqueado e outro preso próximo a shopping de Campo Grande "Estava quieto, meteu a faca em mim sem eu fazer nada. Nem conheço ele", relatou vítima

Fernando Souza Silva, 42 anos, foi esfaqueado na perna com uma faca de serra, na calçada de uma loja de departamento, próxima à Avenida Ernesto Geisel, no início da tarde desta quinta-feira (6).

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. A vítima foi atingida na veia femoral e perdeu muito sangue.

O suspeito de ter causado o ferimento foi detido e encaminhado para a Depac Piratininga para prestar esclarecimentos. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada para Santa Casa de Campo Grande.

(Foto: Nathalia Pelzl)

Conforme testemunhas, ambos aparentavam embriaguez e seriam moradores de rua, sendo que o autor da facada teria desferido o golpe com violência. As testemunhas contaram ainda que um terceiro envolvido teria jogado a arma do crime no córrego.

Questionada sobre o crime, a vítima relatou que "estava quieta" no momento em que o autor desferiu o golpe.

"Estava quieto, meteu a faca em mim sem eu fazer nada. Nem conheço ele", relatou o homem, no momento em que estava sendo socorrido.

(Foto: Nathalia Pelzl)