DisfarÃ§ado de ambulante, bandido rouba malote com dinheiro na fronteira

Bandido que se passava por vendedor de água roubou malote com dinheiro na tarde desta segunda-feira (9) em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. O assalto ocorreu no estacionamento da agência do banco Sicredi, na Avenida Marechal Floriano, centro da cidade.

De acordo com testemunhas, o homem usando máscara cirúrgica estava na calçada em frente ao banco com uma caixa térmica vendendo garrafas de água.

Quando dois funcionários de uma rede de postos de combustíveis estacionaram em um Fiat Uno, o suposto vendedor ambulante largou a caixa no chão, sacou uma pistola e rendeu o homem que estava com o malote. Outro bandido apareceu e dominou o motorista do carro.

Os dois assaltantes fugiram em um carro preto, possivelmente Chevrolet Onix, que os esperava perto do local do roubo. O valor levado não foi informado. Policiais militares estiveram no local e apreenderam a caixa térmica deixada pelos assaltantes.

Testemunhas que estavam próximas do local e viram o assalto afirmam que a ação dos bandidos durou menos de cinco minutos. Os dois funcionários do posto não quiseram se identificar, mas confirmaram que o dinheiro seria depositado na conta da empresa.