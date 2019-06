Estacionamento Disputa por vaga de estacionamento termina em briga no centro da Capital Ambas queriam estacionar no mesmo local e houve confusão

Disputa por uma vaga de estacionamento terminou em briga, no início da tarde desta terça-feira (25), na região central de Campo Grande. Duas mulheres se desentenderam e a situação precisou de interferência de populares.

Segundo testemunhas, uma mulher, que estava em um veículo BMW, iniciou manobra para estacionar o carro na rua Dom Aquino, quase esquina com a Padre João Crippa. No momento em que entrava na vaga, uma outra mulher, que estava em uma caminhonete S10, começou a dar ré no intuito de também entrar na vaga.

A motorista que já estava manobrando no local, vendo que a condutora da caminhonete continuou a dar ré mesmo vendo o carro já na vaga, pegou o celular e começou a filmar.

A mulher que estava na S10 desceu do veículo e passou a xingar a outra, iniciando uma discussão, além de partir para cima da mulher tentando tirar o celular de sua mão.

Pessoas que passavam pelo local a pé e um motoqueiro pararam e interviram na briga, momento em que a condutora que iniciou a briga subiu de volta na caminhonete e foi embora do local.