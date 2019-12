15 mil brinquedos Divida a Brincadeira vai presentear crianças de 75 instituições com 15 mil brinquedos

O Governo do Estado encerrou nesta terça-feira (17.12) a 5° campanha Divida a Brincadeira com uma grande festa que reuniu entidades, lideranças de bairro e algumas das crianças que serão beneficiadas com os mais de 15 mil brinquedos doados pelos servidores públicos e sociedade, que irão beneficiar 75 instituições filantrópicas.

“Quero muito agradecer a todos os servidores que fizeram com que isso acontecesse. Mais de 15 mil brinquedos. Mais de 15 mil crianças iguais a vocês que estão aqui hoje, vão poder receber um presente do Papai Noel”, enfatizou a madrinha da ação, e primeira dama do estado Fátima Azambuja, que falou ainda sobre o planejamento da equipe com as próximas entregas. “Fizemos questão de trazer aqui essas crianças para simbolizar tudo que nós vamos fazer durante essa semana e até o dia do natal entregando todos os brinquedos”.

Encerramento teve a participação de 140 crianças de comunidades carentes da Capital

O governador Reinaldo Azambuja deu destaque a área social desenvolvida pelo governo. “Essa campanha da doação dos brinquedos feita pelos servidores públicos mostra o espírito que reina hoje dentro do governo, de solidariedade. De você poder contribuir, com aquele que não consegue, com aquele que não tem. E a gente vê a cada ano multiplicar o número de presentes de brinquedos que realmente fazem a diferença no natal para essas crianças que muitas vezes não tem condições”.

Idealizador da ação ao lado da primeira-dama há cinco anos, o secretário especial de gestão política de Campo Grande, Carlos Alberto de Assis, destacou que além das entregas em áreas prioritárias, a atual gestão também se preocupa com o lado humano. “Esse é um governo humanizado que pensa e cuida das pessoas. Essas doações vão atender 75 instituições”, afirmou destacando que a mobilização dos servidores sempre dá resultados positivos nas ações sociais, a exemplo das campanhas do agasalho (julho) e do natal (dezembro).

Magia do Natal

A ação realizada nesta terça-feira (17.12) na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e contou com a participação de 140 crianças dos bairros Paulo Coelho Machado, Dom Antônio Barbosa e Jardim Itamaracá, e que ao final do evento já levaram seus presentes para casa.

A magia do natal esteve presente em cada detalhe da festa: nos brinquedos, pipoca, algodão doce, na presença do papai e da mamãe Noel, no malabarismo e pernas de pau do grupo Habilidoce, no colorido e na dança dos heróis da Liga do Bem, mas principalmente, no sorriso de cada criança que assistia tudo com os olhos brilhando.

Responsável pelo projeto Casa da Solidariedade que existe há cinco anos no Itamaracá, Vagner Pereira destacou a importância da inciativa do Governo do Estado para famílias que moram nessas regiões. “Essa campanha tem uma importância muito significativa na vida dessas crianças, porque as famílias são muito carentes e não tem possibilidade de dar um presente. Agradeço a todos que doaram, pois realmente são crianças que precisam e que terão um natal mais feliz com a sua doação”.