INADIMPLÊNCIA Dívida de condomínio de 'Dr. Bumbum' no Rio ultrapassa R$ 500 mil Dívida passa de dez anos, segundo advogado do residencial

Reprodução Foto: TV Globo

As polêmicas envolvendo Denis Cesar Barros Furtado, o "Doutor Bumbum", preso nessa quinta-feira (19), vão além de irregularidades em procedimentos estéticos. Desde dezembro de 2007, o médico não paga o condomínio do prédio em que vive, uma cobertura na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. No local, foi realizada uma aplicação de silicone nas nádegas de uma paciente, que acabou morrendo no último domingo (15). A dívida, em outubro passada, já passava dos R$ 502 mil. Devido a um processo na 2ª Vara Cível movido em 2009 pelo próprio condomínio, o réu foi condenado a desembolsar o valor, que, na época, estava na casa dos R$ 424,5 mil. Como não houve o pagamento do montante, foi determinado que a citação fosse feita pelos Correios, mas foi prejudicada pela greve do órgão. O magistrado, então, intimou o médico, no entanto, a decisão só foi publicada na terça-feira (17), quando ele já estava foragido. "Pelo volume da dívida, não imagino que ele vá cumprir a condenação espontaneamente. Então, vamos ter que levar isso para uma execução forçada do valor, que pode desaguar em um possível leilão do apartamento", explicou, em entrevista ao Extra, o advogado do condomínio Santa Mônica, Rafael Giro.