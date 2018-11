FIQUE EM DIA Dívidas de água podem ser renegociadas com até 50% de desconto Concessionária está fazendo para que clientes quitem débitos

Quem tem dívidas em atraso com a concessionária Águas Guariroba agora tem condições especiais de negociação. A empresa lançou a campanha “Fique em Dia”, e oferece desconto de até 50% no valor total dos débitos, ou parcelamento em até 100 vezes, sem juros e multas.

De acordo com a coordenadora de cobranças da concessionária, Suellen Alves Ferreira, a campanha é resultado de uma pesquisa que identificou que o principal anseio da população é estar com o nome limpo e sem dívidas no período de fim de ano.

“Com a campanha, o cliente poderá descontar os juros ou as multas de seus débitos, como também conseguir um abatimento no valor original de sua fatura. Mobilizamos várias equipes para atender nossos clientes e queremos que a população participe do ‘Fique em Dia’, para que ela regularize seus débitos e possa passar o fim de ano sem dívidas e com tranquilidade”, afirmou.

É importante frisar que os descontos e condições oferecidas dependem da idade da dívida. A campanha “Fique em Dia” segue até o final de dezembro. Os interessados devem procurar os canais de atendimento da Águas Guariroba, na Rua Antonio Maria Coelho, número 5.401, bairro Santa Fé, em Campo Grande.