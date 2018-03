Divulgada lista de aprovados em concurso Ã  Camara Municipal de Campo Grande

4º concurso Divulgada lista de aprovados em concurso à Camara Municipal de Campo Grande '49 vagas para Nível Superior e 21 vagas para Nível Médio Completo'

Foi publicado no Diário do Legislativo desta segunda-feira (19), o resultado final do 4º concurso de provas e títulos para o quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Campo Grande.

No concurso foram disponibilizadas 49 vagas para Nível Superior e 21 vagas para Nível Médio Completo, totalizando 70 vagas para 12 cargos. No total foram inscritos 18.022 candidatos. As provas foram aplicadas em dezembro de 2017, nos períodos matutino e vespertino, e conteve 27% de abstenção, sendo 1.994 ausentes no período matutino e outros 2.824 ausentes no período vespertino.

Os cargos oferecidos são para assistente administrativo, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho, técnico legislativo, redator, tradutor de libras, técnico administrativo, jornalista, publicitário, analista de sistema, contador e analista de controle interno.

Confira a lista final aqui.