Divulgada lista dos selecionados em curso no Centro Cultural para participar de espetáculo teatral

Foram divulgados os oito artistas selecionados para participar de peça teatral a ser montada pela Cia Ofit, com investimentos do Fundo de Apoio ao Teatro de Campo Grande (Fomteatro), por meio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Campo Grande (Sectur) e com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). A seleção aconteceu entre os participantes do projeto “Amadores: O que você gostaria de dizer através do teatro e não teve oportunidade?”, realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

O projeto encerrou a primeira etapa, resultando na entrevista, workshop e seleção dos inscritos. Ao todo foram 96 inscritos, dos quais 65 compareceram para a entrevista e 20 foram pré-selecionados para realizar o Workshop (curso preparatório) com o diretor Nill Amaral e a preparadora de elenco e professora de Artes Cênicas, Júnia Pereira. Os selecionados são:

Amanda Din;

Ethieny Karen;

Danielle Samara;

Carlos Alexandre Melo;

João Carlos Ribeiro;

Richard Lima;

Maria Eduarda;

Vinicius Del Vecchio.

O critério de seleção para o espetáculo teve como base os depoimentos biográficos em que cada um deles apresentou suas especialidades, priorizando o desempenho durante o curso e a entrevista. A segunda parte do programa consiste na construção de dramaturgia que celebre e questione nossa relação com a arte.

O projeto “Amadores”, do diretor Nill Amaral, busca expressar, assim, a urgência do grupo de trazer à superfície alguns questionamentos e inquietações a partir da reunião de dois universos distintos, estabelecendo uma relação entre profissionais e não profissionais, ao colocar artistas amadores em pé de igualdade com os profissionais da cena e, com isso, friccionar campos temáticos relacionados à construção dos sujeitos no aspecto moral, ético e nas formas de ser e estar no mundo através de um espetáculo.

Para os integrantes selecionados que participarão do espetáculo, haverá o pagamento de um cachê correspondente ao valor de um salário mínimo mensal para os ensaios e cumprimento de temporada de cinco apresentações.

Mais informações podem ser obtidas no site.