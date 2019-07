CONCURSO Divulgada relação de nomes inscritos à cargos na Sesau Salários chegam até os R$ 25,9 mil

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Campo Grande, publicou nesta quinta-feira (25) em edição complementar do Diário Oficial do município (Diogrande), a relação preliminar dos candidatos inscritos para o Concurso Público de Provas e Títulos para cargos do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

As provas objetivas acontecerão em 18 de agosto das 9h às 12h (nível superior) e das 15h às 18h (para nível médio e médio técnico). A prova contará 40 questões de múltipla escolha, originais e inéditas, e cada questão será composta de quatro alternativas, sendo correta somente uma.

Os aprovados preencherão vagas de médicos em 37 especialidades, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, veterinários, técnicos em enfermagem e assistentes de serviços em saúde, entre outras funções.

Além de reserva de vagas para pessoa com deficiência (PcD), negros e índios, na forma disposta em Lei. A remuneração pode chegar a R$ 25.927,13.

Quem quiser conferir a relação de todos os candidatos pode acessar a edição n. 5.635 do Diogrande, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

Conforme a publicação, o candidato tem até de dois dias, contados a partir da publicação do edital, para contestar quanto à omissão de seu nome ou para retificação de dados no endereço eletrônico www.selecon.org.br.

Preliminarmente estão inscritos 16.878 candidatos que irão concorrer a 633 vagas, distribuídas em 49 diferentes cargos.

O maior número de inscritos é para o cargo de Assistente de Serviços de Saúde, com 5.932 concorrentes, seguido do cargo de enfermeiro (4.017) inscritos e de técnico de enfermagem (3.782 inscritos). A relação completa está no edital.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do Município de Campo Grande. As vagas que surgirem durante a validade do concurso poderão ser providas por candidatos aprovados e classificados, além das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, no interesse e conveniência do Município.

REFORÇO

Há oito anos sem concurso na área, o certame suprirá as necessidades, principalmente de médicos, contribuindo assim para melhorar a qualidade da assistência prestada à população.