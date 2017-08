Resultado Divulgado gabarito do concurso para delegado em MS A prova foi realizada no último domingo(20) teve um índice de abstenção de 2 %

O gabarito foi publicado na página 10 do DOE (Diário Oficial do Estado de MS) Foto: Redação

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul divulgou hoje(23), no diário oficial, o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva do concurso para delegado da Polícia Civil . A prova, realizada no último domingo (20), teve mais de 9 mil candidatos inscritos para disputar 30 vagas para o cargo de delegado.

O gabarito foi publicado na página 10 do DOE (Diário Oficial do Estado de MS) e o prazo de interposição de recursos será de dois dias úteis, no período entre as 8 horas do dia 23 de agosto e as 17 horas do dia 24 de agosto de 2017, por meio do sítio www.fapems.org.br, acessando a área do candidato.

Os recursos interpostos contra o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva, deverão ser efetivados por questão e instruídos com as razões que justifiquem a revisão, sob pena de não conhecimento. A questão eventualmente anulada pela Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos terá o ponto respectivo atribuído a todos os candidatos que realizaram a Prova Escrita Objetiva, indistintamente.

O concurso que teve o maior número de inscritos na história de Mato Grosso do Sul foi realizado domingo(20), em Campo Grande. Dos 9.760 candidatos inscritos para disputar 30 vagas para o cargo de delegado, apenas 2% se absteram.

Durante a aplicação da prova do concurso para delegado de Polícia Civil, quinze candidatos foram desclassificados após serem flagrados com celulares ligados, desrespeitando o edital que é claro quando ao funcionamento de aparelhos eletrônicos, informou o governo do Estado na última segunda-feira (21).