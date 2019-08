Cine Aves Divulgados os finalistas do II Cine Aves

Foram divulgados, nesta quinta-feira (29.08), os nomes dos cinco finalistas do concurso II Cine Aves 2019, que selecionou curtas-metragens de amadores e profissionais com o tema “Campo Grande, Capital do Turismo de Observação de Aves”.

O Cine Aves, que está na segunda edição, é uma iniciativa da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio do Museu da Imagem e do Som (MIS-MS) da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e do Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo. O objetivo é promover a produção audiovisual independente sobre o tema: Campo Grande, Capital do Turismo de Observação de Aves, e incentivar a observação de aves por meio do Cinema e do Audiovisual.

A premiação acontecerá durante a II Mostra de Turismo, na próxima sexta, dia 30 de agosto, no Museu das Culturas Dom Bosco, às 17h30.

Conheça abaixo os finalistas (ordem alfabética):

Erik Kazuhiro Shikasho e Kariny Kaori Shikasho, com o vídeo “A Beleza dos Pássaros de Campo Grande”;

Jessica de Moraes do Nascimento Menq, com o vídeo “Campo Grande, Meu quintal”

Luísa Dias Ostetto, com o vídeo “Meus vizinhos Sabiás”;

Maria Gabriela Souza Dias, com “Lifers” e

Willian Menq, com “A Capital das Aves”

Mais informações sobre o concurso você confere clicando aqui.