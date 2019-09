Salão do Artesanato Divulgados os selecionados para Salão do Artesanato em São Paulo

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, divulga os artesãos e entidades representativas selecionados para participar do 13º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, em São Paulo – SP, que acontece de 9 a 13 de outubro de 2019.

Foram selecionados os artesãos individuais (MEI) Monique Klein Rocha, Creuza Vergilio, Rosenir Batista, Ana Vitorino da Silva Leodério e Claudia Cristina Benites Veiga Castelão; as entidades representativas do artesanato União Estadual dos Artesãos de MS (Uniems), Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares de MS (Proart/MS) e Associação de Artesanato de MS (Artems) e a mestre artesã Andrea Pereira Lacet de Lima.

Os participantes poderão apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação.

No dia 27 de setembro será divulgada a lista definitiva, após julgamento dos recursos apresentados, contendo os nomes dos interessados classificados, por ordem de pontuação, sendo que aqueles que ficarem fora do número de vagas oferecidas poderão ser chamados caso surjam novas vagas, respeitando sempre a ordem de classificação.

Os selecionados terão um espaço coletivo de 70m² para divulgação e comercialização de produtos artesanais de Mato Grosso do Sul e deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento.

Ficará sob a responsabilidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul transportar as peças de artesanato de Campo Grande/MS a São Paulo/SP e de São Paulo/SP a Campo Grande/MS.

O Salão do Artesanato terá sua 13ª edição realizada em São Paulo, contando com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro, que levará para o evento 26 Estados e o Distrito Federal, com o melhor da produção artesanal de cada um deles.

Mais informações sobre o evento no site www.salaodoartesanato.com.br Informações sobre a participação dos artesãos de Mato Grosso do Sul podem ser obtidas com a gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS pelo telefone (67) 3316-9107.